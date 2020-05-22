Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler kaça kadar açık olacak?

Koronavirüs ile mücadele hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ederken bu hafta sonu Ramazan Bayramı münasebetiyle sokağa çıkma yasağı 4 gün olarak belirlendi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler kaça kadara açık olacak? Arefe günü marketler açık mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler kaça kadar açık olacak?
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Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılmasını engellemek adına hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması yapıldı. Dini ve Resmi Bayramlar'da da  geçerli olan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu Ramazan Bayramı münasebetiyle 4 gün olarak belirlendi.,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılana açıklama sonrasında İçişleri Bakanılığpı yeni bir genelge hazırşayarak 81 İl Valiliğine gönderdi. Genelgede, Arefe günü de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı bıyunca 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında bugün market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmayı planlayan çok sayıda vatandaş, sokağa çıkma yasağında AVM, market, eczane, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar 'bayramda sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı' ve 'yasak ne zaman başlayacak' gibi soruların yanıtını aramaya başlarken genelgenin detaylarında  22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceği, söz konusu işyerlerinin (yarın) Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacağı ve bayram süresi boyunca market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler olarak belirtildi.


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