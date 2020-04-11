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Sokağa çıkma yasağı paniği 2 genci hayattan aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve kız arkadaşı hayatını kaybetti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:25
Sokağa çıkma yasağı paniği 2 genci hayattan aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağpı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar market ve bakkallara akın ettiler. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de sokağa dökülen insanlar özellikle çevre yollarında da araç yoğunluğuna neden oldular.

Sokağa çıkma yasağı paniği 2 genci hayattan aldı

Trafik yoğunluğunun oluştuğu yerlerden biri olan Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı’nda aşırı hız ve dikkatsizlik bir motorsikletin kaza yapmasına neden oldu. Saat 23:00 sıralarında meydana gelen kazada  kız arkadaşıyla birlikte motorsikletiyle ilerleyen Raşit Dirik (26) yoğunlaşan trafikte, aşırı hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Sokağa çıkma yasağı paniği 2 genci hayattan aldı

Kazada, motorsikletin arkasında olan 29 yaşındaki Cisil Daşhan olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü Raşit Dirik, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dirik, hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti.


 

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Motorsiklet KazasıAydınSokağa çıkma YasağıKuşadası
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