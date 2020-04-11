Sokağa çıkma yasağına kamyon kasasında yakalandılar

Aydın'da yaşayan ve Muğla'nın menteşe ilçesinde cuma günü kurulan semt pazarında tezgah açan 3 pazarcı İçişleri Bakanlığının 48 saat süreli uyguladığı sokağa çıkma yasağına takıldılar.

Bir anda duyurulan sokağa çıkma yasağı ile birlikte Aydın'ın Acarlar ilçesinden Muğla'nın Menteşe ilçesine cuma günü kurulan semt pazarı için giden üç pazarcı, 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kamyon kasasında mahsur kaldılar.

Mahsur kalan pazarcılardan İlker Boncuk zor bir durumda kaldıklarını belirterek, "Aydın'dan cuma günü geldik ve memleketimize dönemiyoruz. Gördüğünüz gibi mahsur kaldık. Ne alışveriş yapabiliyoruz, ne de yemeğimizi doğru düzgün yiyebiliyoruz. Kamyon kasasından dışarı çıktığımızda laf ediyorlar" diye konuştu.

Birlikte geldiği Metin ve Hilal Gençoğlu çifti ile aynı kamyon kasasında kalmak zorunda kaldığını söyleyen Boncuk, "Ürünlerimiz komple bozuldu ve atıyoruz. Sebze ve meyveden zararımız çok. Pazar gecesi yasak bittikten sonra Köyceğiz pazarına gideceğiz. Satabildiğimizi satacağız, satamadığımız atılacak" dedi.