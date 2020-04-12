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Sokağa çıkma yasağına rağmen define sevdalarından vazgeçmediler

Antalya'da bir grup define avcısı sokağa çıkma yasağına rağmen define aramaya çıktı.Define avcıları sit alanında kazı yapmak isterken suç üstü yakalandılar.

12 Nisan 2020 Pazar 16:50
Sokağa çıkma yasağına rağmen define sevdalarından vazgeçmediler

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerden olan Antalya'da bir grup vatandaş yasağa rağmen define sevdalarından vazgeçmeyince toplamda 12 bin 600 liralık para cezasına çarptırıldılar.

Olay Antalya'ya bağlı Demre ilçesi Yavu Mahallesi Eseler mevkisinde yaşandı.

Birinci derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, sit alanında kaçak kazı yapmaya hazırlanan K.Y., T.S., A.T. ve A.Y., kazı aletleriyle yakalandı. 4 kişiye, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçundan 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 liralık para cezası uygulandı. Kazı aletlerine de el koyuldu. 

Anahtar Kelimeler:
DefineDefine ArayanAntalya Demre
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