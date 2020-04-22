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Sokağa çıkma yasağında 31 ilde 24 Nisan günü banka şubeleri açık mı?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde banka şubelerinin açık olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yaptı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:41
Sokağa çıkma yasağında 31 ilde 24 Nisan günü banka şubeleri açık mı?

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu gece 24.00'da başlayacak olan ve Pazar günü 24.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulamasında 24 Nisan günü söz konusu illerde bankaların çalışığ çalışmayacağı merak ediliyordu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı kararında söz konusu 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

TBB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

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