Sokağa çıkma yasağını ehliyetsiz araç sürerek ihlal eden şahısa 10 bin lira ceza!

Bursa'da uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamasını ehliyetsiz araçla dışarı çıkarak ihlal eden ve dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplam 10 bin TL idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağını ehliyetsiz araç sürerek ihlal eden şahısa 10 bin lira ceza!
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Bursa  İnegöl'de bugün hareketli dakikalar yaşandı. Sokağa çıkma yasağının uygulamada olduğu kentte jandarma ekipleri denetim yaptığı istasyonda şüphelendikleri araç sürücüsünü durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan İsmail B. (30), yönetimindeki 16 FP 715 plakalı otomobille hızını arttırarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ile sürücü arasında kısa süre kovlamaca yaşanırken otomobilin önü Orhaniye Mahallesi Baykut sokakta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

Aracından inen sürücü, kaputunu açtığı otomobilini yakmaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemede sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin lira para cezası uygulandı.


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