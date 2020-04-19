Sokağa neden çıktığı soran polise 'ceza yemek' için dedi! Ceza makbuzunu aldı gitti

Bütün büyükşehirlerde olduğu gibi korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Adana'da polis ekipleri bir çok noktada denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin denetimler sırasında bazı vatandaşlar ile yaşağı dialoglar herkesi hayretler içerisinde bırakmaya yetiyor.

Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi.

Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.

GÜLEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.