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Sokağa neden çıktığı soran polise 'ceza yemek' için dedi! Ceza makbuzunu aldı gitti

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerden olan Adana'da garip olay yaşandı. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç ekiplere 'sokağa ceza yemek' için çıktım dedi.19 yaşındaki genç polis ekipleri tarafından yazılan idari para cezası makbuzunu alıp oradan gülümseyerek uzaklaştı

19 Nisan 2020 Pazar 15:01
Sokağa neden çıktığı soran polise 'ceza yemek' için dedi! Ceza makbuzunu aldı gitti

Bütün büyükşehirlerde olduğu gibi korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Adana'da polis ekipleri bir çok noktada denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin denetimler sırasında bazı vatandaşlar ile yaşağı dialoglar  herkesi hayretler içerisinde bırakmaya yetiyor.

Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi.

"CEZA YEMEK İÇİN ÇIKTIM

Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.

GÜLEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.

Anahtar Kelimeler:
AdanaSokağa çıkma Yasağı
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