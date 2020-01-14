Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti

Ankara'da babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kalan Hasan M.'nin yürek burkan videosu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Mendil satarak harçlığını kazanmaya çalışan Hasan M.'nin sokaklarda zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen görüntüsü Ankara Valiliğini harekete geçirdi.

29 yaşındaki genci yaşadığı yerde bulan Vali Vasip Şahin, Twitter hesabı ğzerinden bir açıklama yaparak tüm Türkiye'yi sevindirdi. Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" mesajını yayınlayarak Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü ne kaydetti.

Parası olmadığı zaman sokaklarda parası olduğu zaman da otel de kaldığını söylediği videoda "1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" derken sadece yalnızlıktan ve iş bulamadığından yakındı.

Hasan M. hiç bir şekilde umudunu kaybetmediğini belirttiği videoda ayrıca, "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.