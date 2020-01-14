İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120249
ALTIN
292.162
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6269
EURO
6.5306

Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti

1,5 yıldır sokaklarda zor şartlar altında yaşayan Hasan M.'nin videosu bugün sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hasan'ın anlattıklarına karşılık Ankara Valiliği harekete geçerek kimsesiz gence sahip çıktı.

14 Ocak 2020 Salı 00:20
Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti

Ankara'da babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kalan Hasan M.'nin yürek burkan videosu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Mendil satarak harçlığını kazanmaya çalışan Hasan M.'nin sokaklarda zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen görüntüsü Ankara Valiliğini harekete geçirdi.

29 yaşındaki genci yaşadığı yerde bulan Vali Vasip Şahin, Twitter hesabı ğzerinden bir açıklama yaparak tüm Türkiye'yi sevindirdi. Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" mesajını yayınlayarak Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü ne kaydetti.

Parası olmadığı zaman sokaklarda parası olduğu zaman da otel de kaldığını söylediği videoda "1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" derken sadece yalnızlıktan ve iş bulamadığından yakındı.

Hasan M. hiç bir şekilde umudunu kaybetmediğini belirttiği videoda ayrıca, "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Hasan için Ankara Valiliği harekete geçti

Son Güncelleme: 14.01.2020 00:29
Anahtar Kelimeler:
AnkaraSokakta YaşamAnkara Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit 4 kardeşi zehirledi
Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit 4 kardeşi zehirledi
LPG'li araçta içilen sigara patlamaya neden oldu
LPG'li araçta içilen sigara patlamaya neden oldu
Irak'ın Haftanin bölgesinde bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu
Irak'ın Haftanin bölgesinde bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu
İstanbul'da su kesintisi ile ilgili resmi açıklama! 14 mahallede 18 saat su kesintisi olacak
İstanbul'da su kesintisi ile ilgili resmi açıklama! 14 mahallede 18 saat su kesintisi olacak
EGM hizmetli alımı yapacak. Başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi
EGM hizmetli alımı yapacak. Başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için giriş yerleri açıklandı.
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için giriş yerleri açıklandı.

Popüler Haberler

Çocuk Dizisi Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Turgay Kantürk hakkında bilgiler
Çukur dizisi Çağatay kimdir? Nejat İşler'in Çukurdaki rolü ne olacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Betül İle Kaynanası Hatibe kimdir?
Hazer Amani kimdir? Sıla'nın eşi Hazer Amani kaç yaşındadır, nerelidir?
Show Tv Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta?
13 Ocak Pazartesi: Temizlik Benim İşim kim kazandı? Cansu günün sonunda kaç puan aldı?
Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir?
İçimdeki Ses filminin oyuncuları kimler? İçimdeki Ses nerede çekildi? İçimdeki Sesin konu nedir?
13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı?
Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan
SGK Engelli raporu başvurusu nasıl yapılır? Engelli raporu sonuç sorgulama
2020 MEB tüm sınıflar İOKBS bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri
Ramazan ilk oruç günü başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimi ve ramazan ayı başlangıç tarihi
iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı konusunda yeni bilgiler
Doğum yapan asgari ücretli anneye süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımıyla 7.500 TL ödeme
Kuaförüm Sensin 13 Ocak modelleri kimler? Kuaförüm Sensin 13 Ocak Pazartesi kim birinci oldu?
Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
2020 PAEM adayı boy şartı ne? PAEM için boy kaç olmalı
Torku bayilik şartları ve başvuru formu adresi
Tarım kredisi veren bankalar listesi
Messiah dizisi 2. sezon olacak mı? Netflix Mesih yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.