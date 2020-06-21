Sokakta pompalı tüfekle dolaşıyor!

İzmir'in Buca ilçesinde bugün sabah saatlerinde garip bir olay yaşandı. Cadde ortasında elinde pompalı tüfekle rahat rahat dolaşan bir vatandaş, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Çekilen görüntülerde pompalı tüfekli kimliği belirsiz şahıs cadde ortasında elinde silahla rahat tavırlar sergiliyor. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden yoluna devam eden bu şahıs, polisi gördükten sonra pompalı tüfeği arkasına saklıyor. Polislerin geçmesinin ardından beyaz bir örtüye sardığı pompalı tüfeğini tekrar çıkarıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Bu görüntüler çevredeki vatandaşları dehşete düşürdü ancak pompalı tüfekli kişinin nasıl bu kadar rahat olduğuna kimse anlam veremedi. Bu tarz durumların yaşanmamasını diliyor, vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve polise şikayet etmesini istiyoruz.

