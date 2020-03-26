Solunum desteği cihazları için öz izin şartı getirildi

Yurt dışına ihracı yapılan solunum desteği cihazlarının satışları alınan yeni bir kararla izne bağlandı. İhracatı yapılacak solunum desteği ve entübasyon için kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri bu günden itibaren Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine tabi tutulacak.

İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddede yapılan değişliklik hükmü ise Resmi Gazedete yayımlanarak yürülüğe girdi. Buna göre; tıpta kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni olması şartı aranacak.

Söz konusu alınan karar değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcen da Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:



"Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan ön izin alınması şartı getirdik."

"Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak"