İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
90046
ALTIN
334.003
DOLAR
6.4314
STERLİN
7.6854
EURO
7.0474

Solunum desteği cihazları için öz izin şartı getirildi

Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, solunum desteği ve entübasyon için kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ihracatı için öz izin şartı kararı alındığını duyurdu. Karar ayrıca, Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 Mart 2020 Perşembe 11:50
Solunum desteği cihazları için öz izin şartı getirildi

Yurt dışına ihracı yapılan solunum desteği cihazlarının satışları alınan yeni bir kararla izne bağlandı. İhracatı yapılacak solunum desteği ve entübasyon için kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri bu günden itibaren Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine tabi tutulacak.

İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddede yapılan değişliklik hükmü ise Resmi Gazedete yayımlanarak yürülüğe girdi. Buna göre; tıpta kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni olması şartı aranacak.

Söz konusu alınan karar değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcen da Twitter hesabından  şu açıklamaları yaptı:
 
"Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan ön izin alınması şartı getirdik."
"Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak"

Son Güncelleme: 26.03.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığıöz Izin şartıIhracatSolunum Cihazları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!
Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!
Bakan Soylu kritik açıklamalar! "Sosyal hayata devam eden bölgeler var!"
Bakan Soylu kritik açıklamalar! "Sosyal hayata devam eden bölgeler var!"
Koronavirüsüne yenik düşen Dilek Tahtalı'nın son paylaşımları yürek burktu
Koronavirüsüne yenik düşen Dilek Tahtalı'nın son paylaşımları yürek burktu
MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi
MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı İŞKUR üzerinden başladı
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı İŞKUR üzerinden başladı
KTTC'de devlet memurlarının maaşlarına korona virüs darbesi! Maaşlarda kesintiler başlıyor
KTTC'de devlet memurlarının maaşlarına korona virüs darbesi! Maaşlarda kesintiler başlıyor

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Düdüklü tencere neden patlar? Nasıl kullanmalı?
Askerlik tecili bozma işlemleri nasıl yapılır? E-devlet ile askerlik tecil bozdurma
Migros Market 26 Mart – 15 Nisan 2020 Migroskop indirimli ürünler kataloğu
Elektrik faturası kredi kartı ile ödenir mi? Elektrik faturası kredi kartı ile ödeme kanalları
Boşanan kadın babasının maaşını alabilir mi?
2020 Güncel Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
EBA.gov.tr neden açılmıyor? EBA'ya neden girilmiyor, nasıl girerim?
İş bankası maaş ve banka kartı nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekliye düşük faizli kredi kampanyası başlattı!
Sicil affını uygulayan bankalar hangileri? Sicil affından anında faydalandıran bankalar
Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi için HFA bildirim uygulaması indir
Vakıfbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılacak? Vakıfbank 3 ay kredi borç ertelemesi yapacak
TRT EBA TV Uzaktan eğitim kanalı Türksat - Tivibu - Digiturk- D-smart frekansları 2020
Azitromisin nedir? Etkileri ve özellikleri ne? Koronavirüs için etkili mi? Azitromisin corona virüsü tedavisi için mi kullanılıyor?
Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey gerçek tarihte var mıydı, nasıl öldü?
Kuruluş Osman Batur öldü mü, diziden ayrıldı mı? Eren Hacısalihoğlu diziden neden ayrıldı?
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu kim, ismi açıklandı mı?
Asgari ücret desteği nedir? Kimler nasıl faydalanabilir? Asgari ücret desteği için 7 milyar TL
Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını için uzmanlardan açıklamalar!
Zümrüdüanka 28 Mart Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? Zümrüdüanka yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.