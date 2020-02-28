Soma'da maden ocağında basınçlı hava hattı patladı! 4 kişi yaralandı

'ya bağlıilçesinde bulunannın basınçlı hava hattında birmeydana geldi. Meydana gelen patlama sonucu ise zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte etrafa saçılan taş, toprak ve kömür parçaları 54 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçileri ambulanslara alarak Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılara yapılan müdahalelerin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise sağlık durumları iyi oldukları için hastaneden taburcu edildikleri bildirildi.