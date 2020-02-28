Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçileri ambulanslara alarak Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılara yapılan müdahalelerin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise sağlık durumları iyi oldukları için hastaneden taburcu edildikleri bildirildi.
Soma'da maden ocağında basınçlı hava hattı patladı! 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde bugün patlama meydana geldi. meydana gelen patlamada ise 4 işçinin yaralandığı açıklandı.
28 Şubat 2020 Cuma 22:26