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Soma'da maden ocağında basınçlı hava hattı patladı! 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde bugün patlama meydana geldi. meydana gelen patlamada ise 4 işçinin yaralandığı açıklandı.

28 Şubat 2020 Cuma 22:26
Soma'da maden ocağında basınçlı hava hattı patladı! 4 kişi yaralandı

Manisa'ya bağlı Soma ilçesinde bulunan maden ocağının basınçlı hava hattında bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonucu ise zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte etrafa saçılan taş, toprak ve kömür parçaları 54 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçileri ambulanslara alarak Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılara yapılan müdahalelerin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise sağlık durumları iyi oldukları için hastaneden taburcu edildikleri bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaPatlamaMaden OcağıSoma
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