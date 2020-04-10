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Soma'da, maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma İlçesinde bulunan ve özel bir şirkete ait olduğu öğrenilen maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçinin hayatını kaybettiği öğrenilirken göçük altında kalan 2 işçi için kurtarma çalışmalarını devam ettiği bildirildi.

10 Nisan 2020 Cuma 15:13
Soma'da, maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

İmbat Madencilik isimli özel bir şirkete ait olan ve Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi. Galeride yapılan bakım ve onarım çalışması sırasında meydana gelen göçükte ise 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi. 

Bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen ve edinilen bilgiye göre, bir maden işletmesinde üretim faaliyetlerinin bulunmadığı bölümde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında yaşanan faciada 2 işçininde göçük altında kaldığı olayda işçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Yaşanan göçük sonrasında Manisa Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapılarak açıklamada şöyle denildi:

"Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Maden ocağı işletmesi olan İmbat Madenciliğin ise konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde yazılı açıklaması yapmasının beklendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaGöçükSomaImbat Madencilik
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