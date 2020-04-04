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Son 24 saatte koronavirüsü 76 can daha aldı! Toplam kayıp 501'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de koronavirüsü vakalarında son 24 saat hakkında bilgi paylaştı. Bakan Koca koronavirüsü nedeniyle bugün 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyururken toplam ölü sayısı 501'e yükseldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 20:38
Son 24 saatte koronavirüsü 76 can daha aldı! Toplam kayıp 501'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsü salgınında son 24 saat içerisimde yaşanan gelişmelerden elde edilen verileri paylaştı. Bakan Koca, kKovid-19 salgını nedeniyle son 24 saat içerisinde hayatının kaybedenlerin sayısının 76 kişi artarak 501'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" ifadelerini kullandı.

Son saatte kornavirüsü 76 can daha aldı!

Son Güncelleme: 04.04.2020 20:38
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