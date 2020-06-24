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Son dakika... Alişan, eşi ve oğlunun içinde bulunduğu cipiyle kaza yaptı! Lüks otomobil 30 metre sürüklendi

İstanbul'dan İzmir'e eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğlu Burak ile seyahat eden Alişan, lüks cipiyle feci bir kaza yaptı. Kaza etkisiyle kullanılamaz hale gelen lüks otomobil 30 metre sürüklendi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:47
Son dakika... Alişan, eşi ve oğlunun içinde bulunduğu cipiyle kaza yaptı! Lüks otomobil 30 metre sürüklendi
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Alişan ismiyle tanınan Serkan Burak Tektaş, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası yaptı. Alişan ve ailesinin yara almadan kurtulduğu kazada aracın 30 metre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği görüldü.


İstanbul’dan İzmir’e doğru gittiği öğrenilen Alişan, sağ arka aksın kırılması sonucunda bariyerlere çarparak devrildi. Feci kazada araç içerisinde Alişan, eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğulları Burak’ın olduğu öğrenildi.

‘’Verilmiş sadakamız varmış.’’

Büyük bir şok yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini söyleyen ünlü şarkıcı, hayatında ilk defa kaza yaptığını belirterek ‘’verilmiş sadakamız varmış.’’ diye konuştu. Kaza sonrasında aracın aksının koptuğunun ortaya çıktığını söyleyen Alişan, ‘’Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum.’’ diye belirtti.


Son Güncelleme: 24.06.2020 16:47
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