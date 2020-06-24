Son dakika... Alişan, eşi ve oğlunun içinde bulunduğu cipiyle kaza yaptı! Lüks otomobil 30 metre sürüklendi

Alişan ismiyle tanınan Serkan Burak Tektaş, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası yaptı. Alişan ve ailesinin yara almadan kurtulduğu kazada aracın 30 metre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği görüldü.
‘’Verilmiş sadakamız varmış.’’
Büyük bir şok yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini söyleyen ünlü şarkıcı, hayatında ilk defa kaza yaptığını belirterek ‘’verilmiş sadakamız varmış.’’ diye konuştu. Kaza sonrasında aracın aksının koptuğunun ortaya çıktığını söyleyen Alişan, ‘’Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum.’’ diye belirtti.
Son Güncelleme: 24.06.2020 16:47