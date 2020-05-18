SON DAKİKA... Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Şehit ailesinin yüreğine ateş düştü

İçişleri Bakanlığı, Kars’ta terör örgütü PKK ile sıcak çatışmaya girildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonla 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyururken 1 askerimizin şehit olup 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Fırat Kalkanı noktasına sızmak isteyen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktarırken, Irak’ın kuzeyindeki hava harekatı sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Buna göre etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 8 olarak güncellendi.

PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi Isparta’ya ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, 1.5 yaşında Mete isimli bir çocuğunun olduğu aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:31