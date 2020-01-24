Son dakika... Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler gelmeye başladı

Elazığ’da saat 20.55 itibariyle 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 6.8 büyüklüğünde olduğunu ifade ettiği deprem Türkiye’deki pek çok şehirde hissedilmekle birlikte Kuzey Irak’ta da hissedildi.

Yakından takip ediyoruz

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu görevli ekiplerin yıkılan binaların olup olmadığı veya enkaz altında kalma ihtimaline karşı çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

Elazığ Sivrice ilçesi başta olmak üzere Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki pek çok ilde deprem hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki deprem ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda Sivrice merkezli deprem sonucunda 4-5 katlı binanın yıkıldığını ve bina içerisinde insanların da bulunduğunu açıkladı.

Birkaç bina ile ilgili ihbarların da geldiğini anlatan Soylu, Malatya Doğanyol’da bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

1 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 şiddetindeki deprem sonucunda Malatya Doğanyol’da bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivrice merkezli depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.