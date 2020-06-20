Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu grafik paylaşarak ''Uyuşturucunun belini kırdık.'' mesajı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaştı. Bakan Soylu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı grafiğe ‘’Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret’’ notunu düştü.

Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Adli Tıp verilerine göre uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin 2013 yılından 2019 yılına kadar olan değişimini paylaştı.

Verilere göre madde kullanımına bağlı 2017 yılında 941 olan ölüm sayısı 2019 yılında 342’ye geriledi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı