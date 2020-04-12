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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ederek görevinden ayrıldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti.

12 Nisan 2020 Pazar 21:35
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ederek görevinden ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman soylu son dakika açıklamasında bulunarak görevinden ayrıldığını açıkladı. Soylu istifa açıklamasında,  "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik  hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, istifası ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, 

böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." 

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İçişleri BakanıSüleyman Soyluİstifa
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