Son Dakika! Koronavirüsünde 9 yeni can kaybı yaşandı Toplam : 1236 tanı ve 30 ölüm!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüsü tanısı konulan kişi sayısında 289 olduğunu belirten Bakan Koca, evlerde kalınması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Bakan Koca açıklamasına ek olarak şu paylaşımını ekledi:

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."