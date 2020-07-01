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Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen 5.2 büyüklüğünde ki deprem vatandaşları korkuttu. Bakanlık ve AFAD yetkilileri olay yerinde incelemelerine devam ederken Kandilli Rasathanesi ise depremin tam konumu ve büyüklüğü ile ilgili kesin verileri paylaştı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:49
Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Alına son dakika bilgilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.43 sularında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklama yapan AFAD yetkilileri depremi açıklarken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6’dan 5.4 olarak kesin olarak duyurdu.

Deprem Muğla, Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.2 derinliğini ise 61.41 kilometre olarak açıklarken can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kandilli büyüklüğü revize etti


Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre ise yaşanan depremin büyüklüğünde düzeltme yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü  5.6 olarak belirtirken Kandilli Rasathanesi daha sonra yaptığı çalışmalar neticesinde depremin büyüklüğü 5.4’e revize edilirken depremin derinliği ise 67.1 kilometreden 65.5 kilometreye çekildi.

Tüm Ege Gölgesinde hissedildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan deprem Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesinde yoğun bi şekilde hissedilirken aynı zamanda Yunanistan’ın Ege bölgesine yakın adaları Kilimli, Rodos, Sömbeki, İstanköy ve Tilos adalarında da depremin hissedildiği belirtildi. 

Olumsuz ihbarın olmadığı açıklandı

AFAD’ın yaptığı açıklamalara göre yaşanan deprem sonrasında can veya mal kaybı ile ilgili bir ihbarın yapılmadığı açıklandı.

Artçılar devam ediyor

5.4 büyüklüğünde ki deprem sonrasında artçıların devam ettiği aktarılırken şuana kadar ölçülen en büyük artçı deprem 2.9 büyüklüğünde açıklaması yapıldı. Artçıların halen devam ettiği açıklanırken artçı depremlerin bir zararı olmayacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 01.07.2020 16:49
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