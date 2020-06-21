Son dakika.. Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber geldi: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Operasyonda Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse’nin şehit düştüğü haberi verilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘’Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehir olmuştur’’ denildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Operasyon sırasında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse’nin, Osmaniye’de yaşayan ailesine acı haberi Ganizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz verdi. Şehit Ertuğrul Köse’nin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğinde toprağa verilecek.