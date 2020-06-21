İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
385.033
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4559
EURO
7.6699
Babalar Günü'nde acı haber: 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
Son dakika.. Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber geldi: 1 şehit
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı

Son dakika.. Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber geldi: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin şehit düştüğünü duyurdu. Aynı operasyonda iki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 Haziran 2020 Pazar 22:53
Son dakika.. Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber geldi: 1 şehit
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Operasyonda Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse’nin şehit düştüğü haberi verilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘’Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehir olmuştur’’ denildi.


Bakanlık yaptığı açıklamada, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Operasyon sırasında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse’nin, Osmaniye’de yaşayan ailesine acı haberi Ganizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz verdi. Şehit Ertuğrul Köse’nin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğinde toprağa verilecek.

 


Son Güncelleme: 21.06.2020 22:53
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da yağmur suları sele dönüştü. 1 kişi yaşamını yitirdi
Bursa'da yağmur suları sele dönüştü. 1 kişi yaşamını yitirdi
Haluk Levent, o aileye umut oldu: 'Protez için çalışmalar başlasın'
Haluk Levent, o aileye umut oldu: 'Protez için çalışmalar başlasın'
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
'Değnekçi' operasyonunda 9 gözaltı
'Değnekçi' operasyonunda 9 gözaltı
10 yerinden bıçaklayıp serbest kaldılar!
10 yerinden bıçaklayıp serbest kaldılar!
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Popüler Haberler

Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix yeni dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ziraat Bankası sıfır faizli sığır yetiştiriciliği 2020 kredisi başvuru şartları
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.