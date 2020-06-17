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Son dakika.. Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sabah saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şanlıurfa Valiliği depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
Son dakika.. Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Bingöl’deki deprem sonrasında bugün sabah saat 11.47’de merkez üssü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin 7,66 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD, depremi Twitter’dan şu paylaşımlar ile duyurdu:


Şanlıurfa Valiliği’nden deprem açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk incelemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Vali Erin depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:


Son Güncelleme: 17.06.2020 23:09
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