Son dakika.. Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl’deki deprem sonrasında bugün sabah saat 11.47’de merkez üssü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin 7,66 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFAD, depremi Twitter’dan şu paylaşımlar ile duyurdu:
Şanlıurfa Valiliği’nden deprem açıklaması
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk incelemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Vali Erin depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Hilvan ilçemizde meydana gelen 4.1 şiddetindeki #deprem nedeniyle, başta AFAD birimimiz olmak üzere tüm kurumlarımız görevleri başında olup şuan itibariyle Valiliğimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Abdullah ERİN (@Abdullah_Erin47) June 17, 2020
Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.