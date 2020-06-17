Son dakika! Şanlıurfa’da deprem!

AFAD ve Kandilli’nin son dakika verilerine göre saat 11.47’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çevre illerde de etkisini gösterdi. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan Bingöl’de üst üste yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa’da da deprem meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Hilvan (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Enlem : 37.5195 N

Boylam : 38.6685 E

Derinlik : 7.66 km