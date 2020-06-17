Son dakika... TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliği görevinden istifa etti. Sarı lacivertli kulüpte uzunca bir süre görev yapan Özdemir, Instagram üzerinde katıldığı canlı yayında sarf ettiği ‘’Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok.’’ sözleri üzerine Fenerbahçe camiası Özdemir’in açıklamalarına sert tepki göstermişti.

Fenerbahçe Kulübü’nün de Özdemir’i işaret eden sert açıklamalarından sonra Özdemir kulüp üyeliğinden istifa etti.