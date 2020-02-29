Son yolcuklarına uğurlanan İdlib şehitlerine acı veda!

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal, İstanbul Pendik'ye son yolculuğuna uğurlandı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Baysal için düzenlenen cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz' Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade.

Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ise İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenaze töreni vardı. Şehit cenazesine binlerce vatandaş katılırken şehidin yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde askeri bir uçakla getirilen ve Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Topal Sokak No 13/1'deki evinin önüne getirildi. Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.

İdlib’de düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ise, İzmir’in Gaziemir ilçesinde sevenleri ve vatandaşlar tarafından son yolcuğuna uğurlandı. Şehit düşen 33 askerden biri olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alparslan için Gaziemir ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesinin oğluna vedası yürekleri parçaladı.

Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı dökerken onları yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, tekbir getirilerek, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilerek son yolcuşuğuna uğurlandı.