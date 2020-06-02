Sona eren kritik MGK toplantısından 5 maddelik bildiri yayımladı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır topalanamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. 3 saat 20 dakika süren toplantıda belirlenen gündem maddeleri ele alındı ve sonrasında bildiri olarak yayımlandı.

Kritik MGK toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada öncelik olara terörle mücadele ele alınırken "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Özellikle Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında son derece başarılı bir şekilde icra edilen operasyonlara ilişkin Kurula bilgi sunulduğu ve ülkenin teröre karşı yürütülen mücadelede kararlılıkla ilerleyeceğinin kaydedildiği açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır." denildi.

LİBYA'YA MESELESİNDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Türkiye karşıtı olan ve söz konusu paydalarında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkenin Akdeniz’de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirelerek ele alındığının vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir. BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir"

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:51