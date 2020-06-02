Sona eren kritik MGK toplantısından 5 maddelik bildiri yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrasında ise 5 maddelik bir bildiri yayımlandı.

Sona eren kritik MGK toplantısından 5 maddelik bildiri yayımladı
    Abone Ol:

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır topalanamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. 3 saat 20 dakika süren toplantıda belirlenen gündem maddeleri ele alındı ve sonrasında bildiri olarak yayımlandı.

Kritik MGK toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada öncelik olara terörle mücadele ele alınırken "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Özellikle Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında son derece başarılı bir şekilde icra edilen operasyonlara ilişkin Kurula bilgi sunulduğu ve ülkenin teröre karşı yürütülen mücadelede kararlılıkla ilerleyeceğinin kaydedildiği açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır." denildi.

LİBYA'YA MESELESİNDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Türkiye karşıtı olan ve söz konusu paydalarında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkenin Akdeniz’de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirelerek ele alındığının vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir. BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir"

 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:51

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
Arıcılık nasıl yapılır? Arıcılık kârlı mı? Arıcılık kazanç maliyet hesaplaması
Black Mirror yapımcısından yeni sezon açıklaması geldi. Black Mirror yeni sezon yayınlanacak?
Digitürk Müşteri Hizmetleri iletişim numarası bilgileri
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler