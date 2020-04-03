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Sorumsuzluğun bu kadarı pes dedirtti! Otel parti düzenlediler

İzmir'de sorumsuzluğu bu kadarı pes dedirten olay yaşandı.Bir grup genç otelde parti düzenledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, polis partiye baskın yaptı. Otel sahibi ve gençler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

03 Nisan 2020 Cuma 13:50
Sorumsuzluğun bu kadarı pes dedirtti! Otel parti düzenlediler

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kurumlar tarafından vatandaşlara  'evde kal' ve 'sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılıyor. Kurallara uymayan kişilere ise kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası uygulanıyor. Bunun yanında tüm eğlence mekanları ile kafeteryalar içişleri bakanlığının genelgesi ile geçici olarak kapatıldı.

Ancak İzmir'de bir grup genç, otelde parti yaptı. Alsancak semti 1475 Sokak'ta bulunan otelin restoran katında geçen çarşamba akşamı buluşan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Gençlerden biri, parti görüntülerini, sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' mesajıyla paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı.

Partiyi yarıda kesen polis, otel yetkilisi M.G. ve gençler hakkında TCK'nın 195. Maddesi kapsamındaki 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlattı.

Polis ekiplerinin, özellikle otellere yapılan denetimleri arttırdığı öğrenilirken, konuyla ilgili otelden yapılan açıklamada, görüntülerin daha önce çekildiği iddia edildi. Açıklamada, "Olayın gerçek yüzü sosyal mesafe kuralları korunarak bir saat aralığında küçük bir pasta kutlamasıdır. Restoranımız kapalı olup, sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz" denildi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 13:59
Anahtar Kelimeler:
İzmirKonak
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