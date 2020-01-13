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Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e 4 günlük gözaltı kararı! Ali Tezel kimdir?

Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler sebebiyle gözaltına alındı. Hakkında 4 günlük gözaltı kararı çıkartılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel kimdir?

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:22
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e 4 günlük gözaltı kararı! Ali Tezel kimdir?

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, bu sabah Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 günlük gözaltı kararı çıkartılan Ali Tezel İstanbul'daki evinden alınarak emniyete götürüldü.

Tezel'in sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle  gözaltına alındığı öğrenilirken; Tezel, gözaltına alınışını yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ TEZEL KİMDİR?

10 Eylül 1966 tarihinde İzmir'de doğan Ali Tezel, İlkokulu Ödemiş'te, ortaokulunu İzmir Buca Lisesi Ortaokulu'nda devlet parasız yatılı olarak, liseyi ise yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu. Sonrasında Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başlayan Tezel, 1987 yılında Ankara Numune Hatanesine tayin olarak Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümünde görev aldı.

1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlayan Ali Tezel, 1995 yılında ÖSYM'nin hazırladığı merkezi sınav sonrasında SSK Sigorta Müfettiş Yardımısı sınavını kazanarak SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sigorta Müfettişliğine 1998 yılında atandı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görevlerde bulundu. 2004 yılında göreve başlayan Ali Tezel 2007 yılında görevden alındı. Görevden alınmadan önce Grup Başkanlığı yapıyordu.

Ali Tezel, HABERTÜRK Gazetesinde haftada beş gün tam sayfa Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yaptı. Çözüm getirici yazılar yazan ve gazaetede aynı zamanda yazı dizileri hazırlayan Ali Tezel'in işine Aralık 2014'te son verildi.

Şuan, Millet Gazetesinde her gün Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlaryazan Ali Tezel, diğer taraftan da Ulusal Kanal'da cumartesi günleri 11 ile 12 arasında, Bugün TV'de Pazar akşamları, ve Uzay TV'de yan bir program yapıyordu. Ayrıca, İstanbul Taksim'de bulunan özel bürosunda ücreti karşılığında sorulara cevap ve sorunlara çözüm sunmaktadır.

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