İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96249
ALTIN
378.450
DOLAR
6.9306
STERLİN
8.6348
EURO
7.5110

Sosyal Medya'da gündem olan luppocu adamın hikaye uydurma çıktı!

Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı haberinden sonra marketlere koşan vatandaşlardan bir tanesi o gece sosyal medyada TT olmuştu. Market sırasında aldığı luppo ile görüntüleri sosyal medyada gündeme oturmuştu ve o kişinin işsiz ve ihtiyaç sahib biri olduğu söylenmişti. Bu ortaya atılan iddia luppo firması tarafından yalanlandı.

17 Nisan 2020 Cuma 08:57
Sosyal Medya'da gündem olan luppocu adamın hikaye uydurma çıktı!

Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağının açıklanmasında sonra vatandaşlar market ve fırınlara koşup izdihama neden olmuştu. O gece bir markette alışveriş sırasında elinde luppo ile görüntüleri çekilen adam dakikalar için sosyal medyada gündeme oturmuş ve binlerce kişi yorum yapmıştı. Daha sonra bu kişinin aslında işsiz , parasız ve ihtiyacı olan birisi olduğu açıklanmıştı.

Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen firması, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ OLUŞAN GÖRÜNTÜLERİN SİMGESİ OLMUŞTU

Geçen hafta cuma günü sokağa çıkma yasağına 2 saat kala insanlar marketlere akın etmiş, ev ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketleri doldurmuştu. Bu kalabalığın arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir gencin fotoğrafı sosyal medyada adeta o gecenin simgesi olmuştu. Bu fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve olumlu olumsuz pek çok tweet'in, postun muhatabı oldu. Takip eden günlerde Luppo sosyal medyada en çok konuşulan marka haline geldi. Öyle ki Twitter'da adına fake hesaplar dahi açıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise konuya dair farklı bir gelişme yaşandı. change.org'da bir hesap açılarak fotoğraftaki gencin işsiz olduğu vurgulandı ve Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer yarattığı iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir kampanya başlatıldı.

Şölen Yönetimi sosyal medyadan yapılan çağrılara sessiz kalmadı. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye'ye yaptığı açıklamada sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

LUPPO SATIŞLARI 5 KAT ARTTI İDDİASI YALANLANDI

Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi. Marketing Türkiye'nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo'nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20'lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığının altını çiziyor.

Luppo satışlarının arttığı yönündeki iddiaları Şölen yönetimi şöyle yanıtlıyor:

"Açık olan satış noktaları da var kapalı olanlar da. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir denge mevcut ve satışlar olağanüstü artmış değil. Ancak ürün gerçekten lezzetli. Dolayısıyla en azından bu haberle denemiş olabileceğini ve deneyenlerin de Luppo'yu çok lezzetli bulacaklarını, Luppo'yu satın almaya davam edeceklerini düşünüyoruz."

Şölen Yönetimi pazartesi sonuçları açıklanacak olan Nielsen Perakende Paneli verilerinin kesin satış rakamlarını ortaya koyacağını da vurguladı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 09:06
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıLuppo Alan AdamLuppocu Adam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dornaz alfa ilacı ne işe yarar? Dornaz alfa nedir?
Dornaz alfa ilacı ne işe yarar? Dornaz alfa nedir?
İbrahim Kalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan korona'dan nasıl korunuyor
İbrahim Kalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan korona'dan nasıl korunuyor
Korona virüs ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara taviz yok!
Korona virüs ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara taviz yok!
TBMM'de koronavirüsü testi! Milletvekillerinin ilk sonuçları geldi
TBMM'de koronavirüsü testi! Milletvekillerinin ilk sonuçları geldi
İletişim Başkanlığı, yasak kapsamında gazetelerin evlere dağıtılacağını duyurdu
İletişim Başkanlığı, yasak kapsamında gazetelerin evlere dağıtılacağını duyurdu
3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi
3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi

Popüler Haberler

Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
SSK emekli olursam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı sorgulama nasıl ve nereden öğrenilir?
TRT 23 Nisan daveti: Videonu çek TRT'de yayınlansın başvurusu ve video gönderme nasıl yapılır?
VakıfBank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru için VakıfBank hesabı nasıl açılır?
Koronadan ölenler nasıl defnediliyor? Dini gereklilikler yerine getiriliyor mu?
Yeni Facebook kuralı Fotoğraflar izinsiz kullanılabilecek iddiası doğru mu, kural yürürlüğe girecek konusu nedir?
Doğalgaz, Elektrik, Su kıyasen fatura düzenlemesi nedir? Süreç nasıl işleyecek?
Arka Sokaklar Rıza Baba dizide neden yok? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 10 Bin TL 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
2020 çiftçiye tarım desteği veren bankalar, kredi şartları ve başvuru evrakları
Yaz aylarında telafi eğitimi nasıl olacak? Yaz tatili süresi kısalacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.