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Sosyal medya Enes Batur öldü mü? diye konuşuyor, bir çok taziye mesajı yayınladı

Ünlü Youtuber enes Batur için sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir çok taziye mesajı yayınlandı. Kullanıcılar ise "Allah rahmet eylesin Enes Batur" etiketinin doğru olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Peki, Enes Batur gerçekten öldü mü?

26 Aralık 2019 Perşembe 13:36
Sosyal medya Enes Batur öldü mü? diye konuşuyor, bir çok taziye mesajı yayınladı

En çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da bugün kullanıcılar "Allah rahmet eylesin Enes Batur" etiketiyle karşı karşıu-ya kaldılar. Etiket ile birlikte bir çok taziye mesajının yayınlandığı Twitter'da bir çok kullanıcı Enes Batur ölmüş gibi mesajlarlar yayınladı.

Daha önceleri bir çok ünlü için yapılan "öldü" dedikoduları, sosyal medya fenomenlerinin etkin hale gelmesiyle artık intenet ünlüleride bu dedikodulardan nasibini almaya başladı.

Twitter'da #AllahRahmetEylesinEnesBatur şeklinde oluşturulan etiketlerle öldüğü sanılan Enes Batur ise resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yayınladı. 

Enes Batur, yaptığı paylaşımda, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" dedi.

Enes Batur YouTube'dan videolar yayınlayarak 10 milyondan fazla aboneye sahip. Aynı zamanda film de çeken Batur'un oldukça fazla hayran kitlesi de var.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:36
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