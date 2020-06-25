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Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli 3. kattan aşağı düştü. Kılıçelli, işyeri tentesinin üzerine düşerek son anda kurtuldu.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:13
Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde restoranda garsonluk yapmakta olan ve sosyal medya hesabından dans ederken çekmiş olduğu videolarla tanınan Perihan Kılıçelli, 18 Haziran tarihinde Denizli’nin Kale ilçesinde ailesini ziyaret etti.

Apartmanın 3. katında evinin balkonuna çıkan Kılıçelli, balkon demirine oturdu ancak bastığı mermerin kayması nedeniyle dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düştü.

İşyeri tentesine çarparak beton zemine çarpmaktan kurtuldu


Balkondan düşerek işyeri tentesine çarpan Kılıçelli, beton zemine düşmekten son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden indirilen Kılıçelli, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleyi müteakip hastaneye kaldırıldı.

‘’Felçli kalabilirdim.’’

Ölümden döndüğünü söyleyen sosyal medya fenomeni, felçli kalabileceğini ve bilincini kaybettiğini açıkladı. Kılıçelli, omuriliğinde bir zedelenme olduğunu kaydederek fazla hareket edemediğini aktardı.

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:13
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