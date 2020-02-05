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Sosyal medya fenomeninin Corona virüsü şakası uçağa acil iniş yaptırdı

Toronto'dan Jamaika’ya giden bir uçakta bulunan sosyal medya fenomeni Corona virüsü olduğunu söylemesi üzerine uçak acil iniş yaptı. Olayın şaka olduğunu söyleyen fenomenin bu esprisi ise pahalıya patladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:44
Sosyal medya fenomeninin Corona virüsü şakası uçağa acil iniş yaptırdı

Kanada’nın Toronto eyaletinden Jamaika’ya giden WestJet’e şirketine ait uçakta Corona virüsü paniği yaşandı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Potok Philippe isimli bir genç uçağa bndikten sonra cep telefonu kamerasını açıp oturduğu yerden ayağa kalkarak kendisinde corona virüsü olduğunu söyledi.

Philippe, “Herkes dikkatini biraz bana verebilir mi? Corona virüsünün başkenti Hunan’dan yeni döndüm. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkürler” diye konuştuktan sonra uçakta birden panik havası yaşandı. Uçuş ekibi acil harekete geçerek genç adama maske ve eldiven giydirdiler ve uçak acil iniş kararı vererek Toronto’ya geri döndü.


Fenomen Philippe, ise uçaktan indirelerek gözetim altına alındı. Havalimanı polisi tarafından gözetim altına alınan Philippe üzerinde yapılan taramalarda herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmazken genç fenomen olayın şaka olduğunu söyledi.

Philippe’nin bu sahte ve korkutucu girişimi nedeniyle yüzlerce yolcu da mağdur olurken bir sonraki uçuş da şirket tarafındam iptal edildi. Uçakta bulunan ve mağdur olan diğer yolcularda tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar.

Potok Philippe ise olay sonrası yaptığı açıkalmada, sadece şaka yaptığını ve sosyal medya hesabına video koymak istediği için böyle birlye yaptığını öne sürerek, “Durumun bunlara yol açacağını bilmiyordum. Cehaletim için herkesten özür dilerim” diye konuştu.

Potok Philippe hakkında polis soruşturma başlatırken yaaptığı olay nedeniyle 9 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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KanadaCorona VirüsüCorona Virüsü şakasıPotok Philippe
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