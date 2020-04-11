Sosyal medya Luppo kek alan vatandaşı konuştu, Luppo kek neden gündem oldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın bulunduğu 31 il için yayınladığı sokağa çıkma yasağı kararının ardından söz konusu illerde yaşayan vatandaşlar marketlere tam anlamı ile akın ettiler. Vatandaşların markette yoğunluk oluşturduğu anlarda ise bir kişinin Luppo alması sosyal medyada gündem oldu.

Market ve bakkalara akın eden vatandaşlar bir anda sosyal mesafe ve izolasyonu bozarak uzmanların tüm uyarılarını boşa çıkardılar ve ciddi bir bulaşma riski yarattılar. Sadece iki gün sürecek yasak için ekmek su gibi temel ihtiyaçları karşılamak isterken engelleri kıran vatandaşlar arasında kameraya takılan kişinin derdi ne ekmek, ne su ya da süt almak oldu. Amacı içinde krema üstünde çikolata kaplı olan paketli bir gıda olan bisküvilerden almaktı.

Çikolatalı bir bisküvi için koronavirüse yakalanmayı göze alan o vatandaşın sosyal medyada yarattığı yankı ve Luppo yemesen olmaz diyerek tüm ülkenin gündemine oturdu.

Diğer taraftan bir başka vatandaş ise sokağa çıkma yasağı kararının hemen ardından koşarak gittiği marketten aldığı iki şişe kola ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.