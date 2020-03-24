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Sosyal medya o görüntülerle ayağa kalkmıştı! İçişleri Bakanlığı hemen devreye girdi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı bir vatandaşla dalga geçilen video görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı. Büyük tepki toplayan görüntülerden sonra İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve videoyu çeken şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Soylu'da yaşlı vatandaşla telefonda görüşerek gönlünü aldı.

24 Mart 2020 Salı 14:13
Sosyal medya o görüntülerle ayağa kalkmıştı! İçişleri Bakanlığı hemen devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından ise Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili bir çok görüntü paylaşılırken dün akşam sosyal medyada utanç verici bir video gündemem bomba gibi düştü. Hastaneden döndüğünü anlatmaya çalışan yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

Videoyu çekip yayınlayan ve isminin M.T.E. olduğu öğrenilen şahıs yaşlı vatandaşa polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ünlü isimlerde bu paylaşıma tepkilerini gösterdiler.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hemen devreye girerek Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve açıklamasında,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık daha sonra söz konusu şahıs ile ilgili arama çalışması başlatarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayan gencin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalansını sağladı. 

İçişleri Bakanlığı daha sonra söz konusu videoyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaVideoIçişleri BakanlığıYaşlı Vatandaş
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