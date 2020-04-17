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Sosyal Medya'da gündem olan luppocu adamın hikayesi uydurma çıktı!

Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı haberinden sonra marketlere koşan vatandaşlardan bir tanesi o gece sosyal medyada TT olmuştu. Market sırasında aldığı luppo ile görüntüleri sosyal medyada gündeme oturmuştu ve o kişinin işsiz ve ihtiyaç sahib biri olduğu söylenmişti. Bu ortaya atılan iddia luppo firması tarafından yalanlandı.

17 Nisan 2020 Cuma 08:57
Sosyal Medya'da gündem olan luppocu adamın hikayesi uydurma çıktı!

Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağının açıklanmasında sonra vatandaşlar market ve fırınlara koşup izdihama neden olmuştu. O gece bir markette alışveriş sırasında elinde luppo ile görüntüleri çekilen adam dakikalar için sosyal medyada gündeme oturmuş ve binlerce kişi yorum yapmıştı. Daha sonra bu kişinin aslında işsiz , parasız ve ihtiyacı olan birisi olduğu açıklanmıştı.

Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen firması, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ OLUŞAN GÖRÜNTÜLERİN SİMGESİ OLMUŞTU

Geçen hafta cuma günü sokağa çıkma yasağına 2 saat kala insanlar marketlere akın etmiş, ev ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketleri doldurmuştu. Bu kalabalığın arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir gencin fotoğrafı sosyal medyada adeta o gecenin simgesi olmuştu. Bu fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve olumlu olumsuz pek çok tweet'in, postun muhatabı oldu. Takip eden günlerde Luppo sosyal medyada en çok konuşulan marka haline geldi. Öyle ki Twitter'da adına fake hesaplar dahi açıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise konuya dair farklı bir gelişme yaşandı. change.org'da bir hesap açılarak fotoğraftaki gencin işsiz olduğu vurgulandı ve Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer yarattığı iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir kampanya başlatıldı.

Şölen Yönetimi sosyal medyadan yapılan çağrılara sessiz kalmadı. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye'ye yaptığı açıklamada sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

LUPPO SATIŞLARI 5 KAT ARTTI İDDİASI YALANLANDI

Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi. Marketing Türkiye'nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo'nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20'lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığının altını çiziyor.

Luppo satışlarının arttığı yönündeki iddiaları Şölen yönetimi şöyle yanıtlıyor:

"Açık olan satış noktaları da var kapalı olanlar da. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir denge mevcut ve satışlar olağanüstü artmış değil. Ancak ürün gerçekten lezzetli. Dolayısıyla en azından bu haberle denemiş olabileceğini ve deneyenlerin de Luppo'yu çok lezzetli bulacaklarını, Luppo'yu satın almaya davam edeceklerini düşünüyoruz."

Şölen Yönetimi pazartesi sonuçları açıklanacak olan Nielsen Perakende Paneli verilerinin kesin satış rakamlarını ortaya koyacağını da vurguladı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:32
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