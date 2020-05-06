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Sosyal medya'da paylaşım merakı 15 bin tl'ye mal oldu!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde avlanma yasağı olmasına rağmen yasağı ihlal eden ve bunu sosyal medyada paylaşan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefetten 9 bin ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin olmak üzere 15 bin para cezası kesildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:48
Sosyal medya'da paylaşım merakı 15 bin tl'ye mal oldu!

Şaşırtan olay Konya Beysehir ilçesindeki göl'de meydana geldi. Gölde bulunan avlanma yasağını umursamayan 2 kişi tekne ile açılıp avlanınca ve bunu sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdiler.Y.E.Ç. ve F.G isimli vatandaşlara ürünleri kanununa muhalefetten 9 bin ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin olmak üzere 15 bin para cezası kesildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Konya'da bir sağlık kuruluşunda görev yaptığı öğrenilen olta balıkçısı Y.E.Ç.'nin Konya Amatör Oltacılar platformunun sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasında yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımını tespit etti. Yasağı ihlal eden olta avcısının kendisine gölde avlanmak için tekne temin eden kişiyle birlikte yeniden avlanmak amacıyla göle gireceklerinin ihbar edilmesi üzerine görevliler, İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de eşliğinde harekete geçti. Su ürünleri kontrol görevlileri ve jandarma ekipleri, Yeşildağ avlak sahasında Y.E.Ç. ve F.G.'nin içerisinde bulunduğu 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, aracın içerisinde bulunan Y.E.Ç.'nin paylaşım yapan kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık avında kullanılan kepçe ile aracın arka koltuğunda kılıf içerisinde bir olta buldu. Ekipler, 1 Mayıs tarihinde sosyal medyadan yapılan paylaşımı nedeniyle su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Y.E.Ç. ile kendisine yasak dönemde tekne temin edip kullanan F.G. hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımından dolayı Y.E.Ç. ile tekneyi kullandığı ve aynı zamanda gölde ticari olarak balıkçılık faaliyeti gösteren F.G.'ye devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen ticari teknesini Beyşehir Gölü sularına indirdiği ve amatör avcılık faaliyetinde teknesini kullanıp, kullandırarak su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki avcıya ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesilerek toplamda 15 bin 360 lira para cezası uygulandı.

Son Güncelleme: 06.05.2020 20:58
Anahtar Kelimeler:
KonyaBeyşehir
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