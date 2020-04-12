Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü

Türkiye'de koronavirüsle mücadelerde salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak hazırlanmış olan taslağın içerisinde yer alan sosyal medya şirketlerine ilişkin düzenlemeler kamupyunda tartışma yaratırken yapılan eleştiriler üzerine Meclise sunulması planlanan yasa taslağı Cımhurbaşkanlığı Külliyesinde bir toplantı yapılarak değerlendirmeye alındı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile siber olaylara müdahale ekiplerinin katıldığı toplantıda ülkede bir milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, Twitter, Youtube, Tik Tok gibi platformlarda Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesine yönelik yeni düzenleme ele alınırken söz konusu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapıdı.

Toplantıda, asılsız haber yayınlayan, toplumu kin ve düşmanlık mesajlarıyla besleyen, ülke içerisinde ikilik yaratma hedefinde olan operasyonel hesapların çoğu kez bu şirketlere bildirilmesine rağmen kapatılmadığı ele alınırken Meclis'ten geçecek sosyal medya düzenlemesinin BTK yetkilileri tarafından doğrudan sosyal ağ şirketlerinin tepe isimlerine gönderileceği kaydedildi.

TEMSİLCİLİK ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Söz konusu sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmaları düzenlemeyle artık zorunlu kılıyor. Şirketler, hali hazırda sadece avukatlarıyla ülkede davaları takip ederken, şirketi temsil etmiyorlar. Şirketler, böylece Türkiye ile doğrudan muhatap kapısını da kapatmış oluyor.

48 SAAT!

Bu kapsamda mevcut teklifte yer alan "sosyal ağ sağlayıcıları özel hayatın gizliliğini ihlal başvurularına 72 saat içinde cevap vermek zorundadır" ibaresinin düzenlemeyle birlikte sürenin 48 saate çekilmesi yönünde de tavsiye kararı alındığı belirtilirken öneri bu şeklile Meclis'e sunulacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca; sosyal hesaplarla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabileceği savunuldu ve böylelilke sosyal ağlara erişimin zorlaşacağı kaydedildi.



