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Sosyal yardım ödemeleri evlere geliyor! PTT şubelerinden artık ödeme yapılmayacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 1000 TL sosyal yardım ödemesini alabilmek için PTT iş yerlerinde kuyruk oluşturan vatandaşların olduğu görülünce ve her türlü uyarılara rağmen sosyal mesafenin korunamaması üzerine PTT şubeleri geçici olarak kapatılıyor. Sosyal yardım paraları vatandaşlara evlerinde ödenecek.

03 Nisan 2020 Cuma 00:20
Sosyal yardım ödemeleri evlere geliyor! PTT şubelerinden artık ödeme yapılmayacak

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Program kapsamında ihtiyaç sahiblerine 1 nisan'dan itibaren 1000 TL destek ödemesi yapılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar sosyal yardım ödemesini PTT iş yerlerinden alabilmekteydiler.

Ancak ödemelerin başladığı günden bu yana yoğunluktan dolayı tüm şehirlerdeki PTT iş yerlerinde sosyal mesafenin korunamamasından dolayı ödemeler artık ihtiyac sahibi vatandaşlara ikamet adreslerde bekçi ve kolluk kuvvetleri yardımıyla 5 gün içindeyapılacak.

VALİ ŞAHİN AÇIKLADI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şunları kaydetti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."

Son Güncelleme: 03.04.2020 00:40
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