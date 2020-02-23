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Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!

İçişleri Bakanlığı, soyadı değiştirme ile ilgili kararını açıkladı. Soyadı değiştirme başvuruları e-devletten yapılacak! İşte ayrıntılar.

23 Şubat 2020 Pazar 22:50
Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!

Türkiye’de fazla sayıda kişi soyadından memnun olmadığı için soyadını değiştirmek istiyor. Daha önce soyadını değiştirmek isteyen vatandaşlar mahkeme yoluyla soyadlarını değiştirebilirken, şimdi ise bu değişiklik başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında vatandaşlara daha verimli ve hızlı bir hizmet sunulması için çalışıldığı belirtildi.

Soyadı değişikliği e-devlet üzerinden yapılacak

İçişleri Bakanlığı’nın soyadı değiştirme ile ilgili yaptığı açıklamada,  "Dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2 bin 857 belgeden 1473’ü son 2 yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısı yüzde 52 azaltılarak, 251 milyon lira tasarruf sağlandı. İçişleri Bakanlığınca yapılan çalışmalarda, vatandaştan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, başvuruların elektronik ortamda alınması, başvuramayacak vatandaşlar için altenatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücretinin alınmaması ilkeleri benimsendi. Daha az belge ile hizmete elektronik ortamda erişim” vizyonuyla, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimleri tarafından sunulan 670 hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yer aldığı Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi’nde (HEYS) tanımlandı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın soyadı değiştirme açıklaması şu şekilde:

EYS’e kayıtlı tüm vatandaş başvurulu hizmetlerin elektronik ortamda da erişilebilir hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi, e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Bu sistem ile 30 Haziran’a kadar 194 hizmete daha e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak, e-Devlet hizmeti sayısı 354’e ulaşacak.

‘’Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması” ve “Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması” hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet’ten alınabiliyor.’’

Son Güncelleme: 23.02.2020 22:50
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