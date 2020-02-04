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Soyadıyla dalga geçilmesine dayanamayan öğrenci arkadaşını bıçakladı

Denizli'de bulunan çıraklık eğitim merkezinde bıçaklı kavga yaşandı. Soyadı ile dalga geçmesine dayanamayan 16 yaşındaki öğrenci dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

04 Şubat 2020 Salı 14:01
Soyadıyla dalga geçilmesine dayanamayan öğrenci arkadaşını bıçakladı

Denizli merkeze bağlı Sümer mahallesinde saat 10 sıtalarında çıraklık eğitim merkezinde eğitim gören mğrencileri arasında bıçaklı kavga yaşandı. Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda iddialara göre M.T. isimli genç okulda arkadaşı C.K.'nin soyadıyla dalga geçti. İki genç arasında birden tartışma başaldı. 

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. soyadıyla dalga geçen arkadaşı M.T.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bacağından hafif bir şekilde yaralanan  M.T., ambulansa alınarak orada bulunan sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edilirken C.K. ise ifadesi alınması üzere polis merkezine götürüldü. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatttı.

Anahtar Kelimeler:
DenizliÇıraklık Eğitim MerkeziSoyadı Kavgası
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