Soyadlarına ilişkin başvurular e-başvuru sistemi ile artık e-Devlet'te

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dijital dönüşüm ve yalınlaştırma çalışmalarında sürekliliğin sağlanması amacıyla 2017 yılında oluşturulan sistemde, artık evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanmak istedikleri soyadı başvuruları e-başvuru sistemi kapsamına alındı. Yapılan yeni düzenleme kapsamında dilekçe ile başvurulan hizmetler e-Başvuru Sistemi üzerinden sonuçlandırılmasına istinaden dilekçe dışında belge gerektiren hizmetlerde ön başvurular elektronik alınarak sisteme kaydedilmesi doğrultusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait tüm başvurularda e-Devlet sistemine eklendi.

Buna göre; "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabilecek.

yeni denelmeyle ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile Yivsiz Av Tüfeği konusunda Satıcılık (Bayilik) Belgesi Verilmesi, Fabrika veya İmalathanelere Faaliyet/Kuruluş İzni Verilmesi, Satın Alma Belgesi Düzenlenmesi gibi hizmetler e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına açılarak başvurular ve sonuçlar daha kullanılır hale getirildi.

Bugüne kadar 18 hizmet e-Başvuru kapsamında sunuma hazır hale getiren Bakanlık, e-Başvuru sistemi üzerinden Kaymakamlıklara "Muhtaçlık ve Bakım Belgelerinin Uygunluğunun Araştırılması", Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Şahıs ve Sermaye Şirketleri için "İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi", "Geçici Teminat İadesinin Yapılması", Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerine "Derneklere Faaliyet veya Fesih Belgesinin Verilmesi" gibi hizmetleri için başvurular yapılabileceğini de kaydetti.

Bakanlık, diğer taraftan merkez birimleri ile Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından sunulan hizmetlerin arasında bulunduğu 76, Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğünün 25, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 51, Jandarma Genel Komutanlığının 32, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 3, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 7 olmak üzere İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan toplam 194 hizmetin e-Başvuru sistemi kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanmasını sağlanacağını bildirdi.