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Sözleri tepki görmüştü! Zonguldak Valisinden sağlıkçılara özür mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, daha önce yaptığı bir açıklamasında sağlıkçıların kendilerini koruyamadıklarını belirterek 'Bize yük oluyorlar' demişti. Büyük tepki toplayan bu açıklamanın ardından valilikten sağlıkçılara özür mesajı geldi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:46
Sözleri tepki görmüştü! Zonguldak Valisinden sağlıkçılara özür mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına yakalanan sağlık çalışanları hakkında "Bize yük oldular" diye bir cümle kullanan Vali Bektaş'ın buz söleri büyük tepki topladı.

Toplantıda, "Bütün rakamımız 567 iken, bu rakamın içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Her türlü tedbir alınmasına rağmen, sağlıkçılarımız hastalarla olan diyalogları korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olaydır. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bu gün geri dönüşü konuşacaktık.” ifadelerini kullanmıştı.

İl yönetimi olarak sağlıkçılarının kendilerini sıkıntıya soktuklarını da söyleyen Vali Bektaş konuşmasında “Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı, misafirhanelerde misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağladık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular. Hem de bizi sıkıntıya soktular. Artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar." açıklamasında da bulunmuştu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken gelen tepkiler üzerine bugün valilikten yazılı bir açıklama yapıldı. Basın açıklamaları konuşmalarına benzer ifadelerin kullanıldığı açıklamada sağlıkçılardan yanlış anlaşılmaya sebep verildiği için özür dilenmesiyle birlikte şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında; ilimizle ilgili pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş, bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır.

Konuşmanın basına yansımasıyla sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibinde, sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlere de sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemide ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, Sağlık Bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda yüzde 99'luk bir başarıyı yakalayarak, tabloyu neredeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır.

Konunu bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa bu işi başaracağımıza umudumuz tamdır."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık PersoneliKoronavirüsZonguldak ValisiErdoğan Bektaşözür Mesajı
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