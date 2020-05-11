Sözleşmeli olarak kamu'da görev alacaklar dikkat! AYM kararını açıkladı

Anayasa mahkemesinden kamu'da sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak ile ilgili olarak kritik bir karar verildi.Anayasa mahkemesi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklarda aranan 6 aydan fazla hapis cezası almamış olma şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Anasaya mahkemesinin konu ilgili resmi gazete'de yayımlanan açıklaması şu şekilde ;

"Zira geçerliliğini sürdüren ve yetki unsuru bakımından da anayasal denetime tabi olan KHK'ların çıkarılması sırasındaki anayasal yetkinin kaynağını, ilga edilmiş olsa da anayasanın 91. maddesi teşkil etmektedir. KHK'ların anayasanın mülga 91. maddesine uygun olup olmadığına ilişkin denetimin bir defayla sınırlandırılamayacağı açıktır. Zira böyle bir sınırlandırma, KHK'ya ilk denetiminden sonra söz konusu anayasa hükmü karşısında dokunulmazlık tanınması anlamına gelmektedir. Bu ise her şeyden önce temel amacı, normların anayasaya uygunluk denetiminin yapılması ve anayasaya aykırı olan kuralların hukuk sisteminden ayıklanması olan anayasa yargısının, belirtilen amacı ile bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla, itiraz konusu kuralın anayasanın mülga 91. maddesi yönünden daha önce denetlenmiş olması aynı madde uyarınca yeniden denetlenmesine engel teşkil etmemektedir."

Mülga 91. maddede anayasal güvence altındaki temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlerin KHK'ler ile düzenlenemeyeceği belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasanın ikinci kısmının Siyasi Haklar ve Ödevler başlıklı dördüncü bölümünde yer alan ve 70. maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkına ilişkin olarak da KHK ile düzenleme yapılması mümkün değildir. İtiraz konusu kuralda, sözleşmeli olarak işe alınacak personelin taksirli suçlar hariç olmak üzere 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Kamu hizmetine girme ve hizmete alınmada hangi nitelik ve şartların aranacağı anayasanın 70. maddesi kapsamındadır. İtiraz konusu kural, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kamu görevlisi olarak istihdam edilme şekillerinden biri olan 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak için aranan şartlara ilişkin olduğundan kamu hizmetlerine girme hakkının uygulanmasına dair bir düzenleme niteliği taşımakta ve anayasanın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır."

Kararda, Anayasa Mahkemesinin, açıklanan nedenlerle kuralın anayasanın mülga 91. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:40