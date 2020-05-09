Sözleşmeli personel atamalarında değişiklik yapıldı

09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan resmi karara göre sözleşmeli personel atamalarında kritik değişiklik yapıldı.

Yayımlanan karara göre 15 Mayıs'ta başlayacak olan sözleşmeli personel alımlarında hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ataması yapılmayacak.

2 BİN 153 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 sözleşmeli personel alacak. 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikerinin tercih işlemleri ve ataması 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden ais.ösym.gov.tr adresinden yapılacak.