Sözleşmesi yenilenmeyen Devlet Tiyatrosu çalışanı Genel Müdüre saldırdı!

Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi’ne bağlı çalışan ve aktif görev alan 140 personelin sözleşmeleri Ocak ayında yenilenmişti.

Sözleşmesi yenilenmeyen tekniker İ.S geçtiğimiz gün kuruma giderek Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile görüşme talep etti. Genel Müdür Kurt ile görüşme talebi kabul etmeyen İ.S ise bu durumda kapının önünde bekledi.

İlerleyen saatlerde İ.S dışarı çıkan Genel Müdür Mustafa Kurt’a işten neden çıkarıldığını sordu. Genel Müdür Kurt soruya cevap vermeyince sinirlenen İ.S saldırdı. Yaşanan arbede Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve saldırgan İ.S’de ufak yaralanmalar meydana gelirken tiyatro binasının girişinde ki camlar kırıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:51