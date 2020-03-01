betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405

Sputnik medya kuruluşunda flaş gelişme!

Rusya merkezli medya kuruluşu Sputnik Ankara bürosunda çalışan ve gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin de emniyetteki işlemlerinin sona erdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

01 Mart 2020 Pazar 21:50
Sputnik medya kuruluşunda flaş gelişme!

Rusya merkezli haber ajansının Ankara bürosunda çalışan Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çalışanların dün akşam saatlerinde evlerinin önünde yapılan eylemin ardından karakola giderek şikayetçi olmalarının ardından savcılık haklarında 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama' suçlamalsıyla soruşturma başlattı.

Sputnik çalışanlarının yayınladığı "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmalarından sonra 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra geceyi emniyette geçirdiler. Bugün ifadelerinin tamamlanması ve adliye işlemlerinin sonra ermesiyle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Diğer taraftan, Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe İstanbul'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. “Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını aşağılama” iddiasıyla gözaltına alınan Boztepe'nin ifadesinin alınması sırasında Sputnik News sitesinin İngilizce olarak geçtiği “Çalıntı eyalet” haberi ve İdlip ile ilgili yayımlanan görüntüler kendisine soruldu.

Boztepe, emniyette verdiği ifadesinde İngilizce olarak yayımlanan söz konusu haberi Türkçe'ye çevirmediklerini söyleyerek, “Bu haberi diğer siteler Türkçe'ye çevirerek haberleştirdi. Bu haber ile ilgili sorumluluğum yoktur. Sputnik International ile organik bir bağım bulunmamaktadır” dediği belirtilirken Boztepe'nin İdlip ile ilgili görüntülerin Rusya Savunma Bakanlığının kurumsal Twitter hesabından paylaşıldığını söylediği kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Mahir Boztepe, burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
 

Son Güncelleme: 01.03.2020 21:51
Anahtar Kelimeler:
GözaltıSoruşturmaİfadeSputnikHaberMahir Boztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanetten Açıklama :" Yarın sabah Tüm Camilerde O Sure Okunacak"
Diyanetten Açıklama :" Yarın sabah Tüm Camilerde O Sure Okunacak"
TSK Bahar Kalkanı Kapsamında Rejim Güçlerini Vuruyor
TSK Bahar Kalkanı Kapsamında Rejim Güçlerini Vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Telefon Trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Telefon Trafiği
Klavye provokatörlerine gözaltı !
Klavye provokatörlerine gözaltı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlip Şehitlerine ilişkin Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlip Şehitlerine ilişkin Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı
İçişleri Bakanı Soylu Açıkladı ! Şu ana kadar toplam kaç göçmen ayrıldı ?
İçişleri Bakanı Soylu Açıkladı ! Şu ana kadar toplam kaç göçmen ayrıldı ?

Popüler Haberler

Kredi kartı blokesi nasıl kaldırılır?
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?
Facebook hesabım kendiliğinden birilerini otomatik takip ediyor, ne yapabilirim?
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler
46. Altın Kelebek Ödül Töreni ertelenecek mi?
Twitter turuncu uyarı işareti ne anlama geliyor, nedir ?
Setcard nakite çevrilir mi? Setcard yüklü para nakite nasıl çevrilir?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Matrix patlama sahnesi ile sosyal medyayı salladı
Hizmetçiler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat ne zaman başlayacak? Yeni Hayat dizisi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.