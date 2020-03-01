Sputnik medya kuruluşunda flaş gelişme!

Rusya merkezli haber ajansının Ankara bürosunda çalışan Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çalışanların dün akşam saatlerinde evlerinin önünde yapılan eylemin ardından karakola giderek şikayetçi olmalarının ardından savcılık haklarında 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama' suçlamalsıyla soruşturma başlattı.

Sputnik çalışanlarının yayınladığı "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmalarından sonra 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra geceyi emniyette geçirdiler. Bugün ifadelerinin tamamlanması ve adliye işlemlerinin sonra ermesiyle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Diğer taraftan, Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürüİstanbul'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. “Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını aşağılama” iddiasıyla gözaltına alınan Boztepe'nin ifadesinin alınması sırasında Sputnik News sitesinin İngilizce olarak geçtiği “Çalıntı eyalet” haberi ve İdlip ile ilgili yayımlanan görüntüler kendisine soruldu.

Boztepe, emniyette verdiği ifadesinde İngilizce olarak yayımlanan söz konusu haberi Türkçe'ye çevirmediklerini söyleyerek, “Bu haberi diğer siteler Türkçe'ye çevirerek haberleştirdi. Bu haber ile ilgili sorumluluğum yoktur. Sputnik International ile organik bir bağım bulunmamaktadır” dediği belirtilirken Boztepe'nin İdlip ile ilgili görüntülerin Rusya Savunma Bakanlığının kurumsal Twitter hesabından paylaşıldığını söylediği kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Mahir Boztepe, burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

