betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
86778
ALTIN
313.952
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7122
EURO
7.0410

Starbucks'tan koronavirüs kararı; Türkiye'deki tüm şubeler kapatıldı

Dünyaca ünlü kahve dükkanı Starbucks, koronavirüsü salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

17 Mart 2020 Salı 19:22
Starbucks'tan koronavirüs kararı; Türkiye'deki tüm şubeler kapatıldı

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını vakası sonrasında ülke genelinde tedbirler arttırılmaya devam ederken son olarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatırla ülke genelinde insanların yakın olarak durabileceği alanların kapatılması kararı alındı.

ABD merkezli olan ve dünyava ünlü kahve dükkanı Starbucks ise Bakanlıktan gelen tebliğ doğrulturunda alınan tedbirlere uyarak, Türkiye genelindeki tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı. 

Starbucks Türkiye'den yazılı olarak yaptğığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:,

"İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz." 

Starbucks'tan koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulamasının ne kadar süreceği henüz belli değilken dün gece 00:00 itibariyle kapatılan işletmeler için kolluk kuvvetleri de sıkı bir denetim uygulamaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüStarbucksşubeönlemKapatma Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığından Corona virüsünden dolayı stokçuluk yapanlar için WhatsApp şikayet hattı
Maliye Bakanlığından Corona virüsünden dolayı stokçuluk yapanlar için WhatsApp şikayet hattı
Huzurevlerini ziyaretler yasaklandı!
Huzurevlerini ziyaretler yasaklandı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığından açıklama:"OHAL , sokağa çıkma yasağı iddiaları ..
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığından açıklama:"OHAL , sokağa çıkma yasağı iddiaları ..
Dezenfektan üreten sahtecilere baskın! 4 kişi yakalandı
Dezenfektan üreten sahtecilere baskın! 4 kişi yakalandı
Koronavirüs önlemleri! Evden çalışma modeli uygulamada!
Koronavirüs önlemleri! Evden çalışma modeli uygulamada!
Bakan Koca Açıkladı :" Bu gün 29 yeni tanı konuldu toplam vaka 47 "
Bakan Koca Açıkladı :" Bu gün 29 yeni tanı konuldu toplam vaka 47 "

Popüler Haberler

Devlet destekli seracılık kredisi nasıl alınır? 2020 Seracılık kredisi şartları ve hibe detayları
Öğretmen dizisi hangi dizinin uyarlaması? Öğretmen dizisinin orjinali hangi yabancı dizi?
Öğretmen Akif Hoca intihar edecek mi, ölecek mi?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alef dizisinin konusu nedir? BLUTV Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Emekli maaş promosyonu veren bankalar ve 2020 Bankaların maaş promosyon rakamları
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Bimde 17 Mart 2020 aktüel indiriml ürün kampanya kataloğu
Pandemi ilan edilen korona virüsü mücbir sebep sayılır mı?
Carrefour 12-18 Mart 2020 indirimli ürünler kataloğu
Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede? Dizi hangi okulda çekiliyor?
Kefilsiz anında hızlı kredi veren bankalar ( Kolay kredi veren bankalar )
Corona Virüs sebebi ile YKS İptal mi edilir mi, ertelenecek mi? TYT - AYT - YDT tarihlerinde değişiklik olur mu?
Mucize Doktor Yaşar kimdir? Suat Sungur hakkında bilgiler
En Güzel Çanakkale Şiirleri 18 MART 2020
Morpa Kampüs ara tatil için ücretsiz üyelik hediye ediyor!
EBA 3 GB Türk Telekom operatöründen nasıl alınır?
Genel af yasası koronavirüs salgını nedeniyle hemen çıkarılır mı? Koronavirüs salgını cezaevlerinde yeni önlemler amacıyla af yasasını öne çeker mi?
Hizmetçiler Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Akman rol aldığı yapımlar
Jet Sosyete bitiyor mu, final mi yapıyor? Jet Sosyete final tarihini Gülse Birsel açıkladı!
beIN Sports tüm maçları şifresiz mi yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.