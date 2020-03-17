Starbucks'tan koronavirüs kararı; Türkiye'deki tüm şubeler kapatıldı

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını vakası sonrasında ülke genelinde tedbirler arttırılmaya devam ederken son olarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatırla ülke genelinde insanların yakın olarak durabileceği alanların kapatılması kararı alındı.

ABD merkezli olan ve dünyava ünlü kahve dükkanı Starbucks ise Bakanlıktan gelen tebliğ doğrulturunda alınan tedbirlere uyarak, Türkiye genelindeki tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Starbucks Türkiye'den yazılı olarak yaptğığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:,

"İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz."

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulamasının ne kadar süreceği henüz belli değilken dün gece 00:00 itibariyle kapatılan işletmeler için kolluk kuvvetleri de sıkı bir denetim uygulamaya başladı.