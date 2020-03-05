Starbucks'tan radikal karar! Kişisel bardaklara yasak geldi

ABD merkezli şirket Starbucks, koronavirüsü önlemi aldı. Dünyanın en çok terch edilen kahve dükkanlarından biri olan Starbucks, şuan tüm ülkelerde görülmeye başlanan koronavirüsü salgını ile ilgili bir aldığı bir takım önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyayı tehtidi altına alan koronavirüsünden dolayı müşterilerinları velarına kahve servisinin bir süre yapılmayacağı açıklandı.

Kanada ve ABD’deki bazı şirket toplantılarını da salgından dolayı erteleyen Starbucks'ın aldığı bu radikal kararda ikinci bir düzenlemeye kadar Starbucks mağazalarına kişisel fincanıyla gidenlere kahve servisi yapılmayacağı belirtildi.

Bunbdan 10 yıl önce şirket kendi içerisinde yeni bir düzenleme yapmış ve Starbucks karton bardak sarfiyatının önüne geçmek için müşterilerini kendi bardakları ve termosları ile mağazalara gelmelerini istemişti. Koronavirüsü salgını nedeniyle ise böyle bir karar alındığını açıklayan Starbucks’ın başkan Yardımcısı Rossann Williams, yazılı açıklamasında “Kişisel fincanlarda kahve koyma uygulamamızı durduruyoruz. Kişisel fincanları ile gelenlere yüzde 10 indirim yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

