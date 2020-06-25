Steam Yaz İndirimleri Başladı! Hangi Oyunlar İndirimde? Yaz İndirimleri Ne Zaman Bitecek?

Oyunseverlerin her yıl heyecan içerisinde beklediği Steam yaz indirimleri bugün başladı. Bilgisayar oyunlarının büyük indirimlerle piyasaya sunulduğu yaz indirimlerinde hangi oyunların yer aldığı belli oldu. Bugün başlayan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek.
Steam Yaz İndirimine Giren Oyunlar
-Terraria
-Borderlands 3
-Destiny 2: Shdowkeep
-Destiny 2: Forsaken
-Barotrauma
-Total War: Warhammer II
-Outward
-Planet Coaster
-Project Winter
-Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
-A Plague Tale: Innocence
-Mordhau
-Dragon Quest Builders 2
-DJ Max Respect V
-Cities: Skylines
-Tabletop Simulator
-The Isle
-PubG
Ve yüzlerce oyun daha. Her türden oyun yaz indirimlerinde yer aldı. Oyunseverler Steam hesapları üzerinden giriş yaparak indirimli oyunları 9 Temmuz tarihine kadar satın alabilir.